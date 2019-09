Litiga con il fidanzato e si lancia sull'asfalto dall'auto in corsa: ferita 15enne a Monza

Si è lanciata dall'auto in corsa mentre l'utilitaria viaggiava lungo viale Fermi a Monza, senza spettare che il veicolo si fermasse. E' successo nel tardo pomeriggio di domenica 30 settembre quando lungo il tratto sono intervenuti i soccorsi del 118 preallertati in codice rosso e una pattuglia della polizia locale del comando cittadino.

L'allarme è scattato alle 17.45 e l'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato in viale Fermi, all'altezza del depuratore di San Rocco, un'ambulanza e un'automedica. La giovane, 15 anni, residente a Roncello, è stata soccorsa e accompagnata in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza dove è ancora ricoverata. Sembra che la ragazzina abbia compiuto l'incosciente gesto mentre era a bordo del mezzo insieme al fidanzatino monzese di 17 anni e la madre del ragazzo, diretta verso da casa da cui si era allontanata. Secondo quanto ricostruito la minorenne non voleva fare ritorno nella propria abitazione dopo aver trovato ospitalità a casa del ragazzo.

Poco prima, in viale Lombardia, i due minorenni avevano avuto un'animata discussione e sul posto erano intervenuti anche i carabinieri di Monza.