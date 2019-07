Sorpresi a fare il bagno di notte in piscina ad Arcore, minorenni nei guai

Un tuffo al chiaro di luna è costato caro a un gruppo di minorenni ad Arcore. I giovanissimi nella notte di lunedì si sono introdotti nell'impianto di via San Martino dove ha sede la piscina comunale gestita dalla società In Sport. I ragazzini hanno fatto il bagno nonostante la struttura fosse chiusa al pubblico e a sorprenderli dentro la vasca scoperta è stato il personale della società di vigilanza incaricata che ha allertato i carabinieri della stazione cittadina.

In piscina sono giunti i militari che hanno identificato i ragazzini e hanno contattato i genitori dei ragazzi a cui sono stati riaffidati. I carabinieri non hanno rinvenuto alcun segno di effrazione e la comitiva non avrebbe causato danni alla struttura e nemmeno alle attrezzature. La società al momento non ha presentato nessuna querela.