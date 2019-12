Bloccati nella neve a 1800 metri, salvati 6 ragazzi di Vimercate: 2 in ipotermia

Sono rimasti bloccati a 1800 metri in quota, in mezzo alla neve. Brutta avventura per sei ragazzi brianzoli che nella serata di domenica 22 dicembre sono stati recuperati e portati in salvo dal Soccorso Alpino nella zona tra Montecampione e il rifugio San Glisente, vicino al bivacco Marino Bassi.

L'intervento d'emergenza è scattato nella tarda serata quando sul posto sono giunti dodici tecnici della Stazione di Breno, V Delegazione Bresciana del CNSAS, l’elisoccorso da Como e i Vigili del fuoco insieme ai carabinieri e a diverse ambulanze.

Per due ragazzi del gruppo - come accertato dall'èquipe medica - era in corso un principio di ipotermia a causa delle basse temperature a cui erano stati esposti per diverso tempo. I due giovani sono stati recuperati con il verricello e portati in ospedale a Brescia. Gli altri, illesi, sono stati accompagnati a Montecampione con le motoslitte.