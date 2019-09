Beve troppo e perde conoscenza, ragazzina di 15 anni in coma etilico a Caponago

Una ragazzina di quindici anni è stata soccorsa nella tarda serata di sabato dai mezzi di emergenza del 118. La giovane era priva di sensi, in strada, nei pressi di un locale, lungo la provinciale 215 all'altezza di Caponago.

Sul posto, poco dopo le 23, sono arrivate un'ambulanza e un'automedica preallertate in codice rosso. La giovane è stata raggiunta dal personale sanitario e soccorsa: l'ambulanza l'ha trasferita a sirene spiegate in ospedale a Vimercate. Secondo quanto ricostruito al momento dell'intervento la quindicenne non era cosciente ed era in coma etilico provocato verosimilmente dall'assunzione di una massiccia quantità di alcolici.

Nella notte di domenica l'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza è intervenuta con un'ambulanza anche a Lissone, per soccorrere un ragazzo di 24 anni che aveva accusato un malore causato da eccesso di alcol in via Guarenti. La situazione poi si è risolta sul posto e i mezzi di emergenza non hanno trasferito il ventiquattrenne in ospedale.