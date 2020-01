Vimercate, ragazzina di 14 anni soccorsa da ambulanza per sospetta intossicazione etilica

Si è sentita male ed è stata soccorsa da un'ambulanza. Attimi di apprensione sabato sera a Vimercate per una ragazzina di 14 anni che accusato un malore legato probabilmente all'eccesso di alcol. La chiamata ai soccorsi è partita intorno alle 22 e un'ambulanza del 118 è giunta nei pressi del centro commerciale Torri Bianche insieme a un'automedica. Gli equipaggi sono stati allertati in codice giallo ma, fortunatamente, una volta giunti sul posto i sanitari hanno accertato che la situazione era meno grave del previsto.

La ragazzina è stata soccorsa e trasferita in ospedale per gli accertamenti del caso per una sospetta intossicazione da sostanze etiliche in codice verde.

Questa non è stata l'unica chiamata nel weekend per malori legati all'assunzione di alcol tra giovanissimi: alle due della notte di domenica un altro equipaggio dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza è intervenuta a Carate Brianza, in via Della Valle, per prestare soccorso a un ragazzo di 18 anni. Anche per lui sospetta intossicazione legata all'abuso di sostanze alcoliche: il giovane è stato accompagnato al San Gerardo di Monza in codice verde.