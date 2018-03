Abusa di una ragazzina di 12 anni di Monza: arrestato per violenza sessuale un uomo

Avrebbe abusato di una ragazzina di dodici anni di Monza e per questo per l'uomo, un trentaseienne di origine brasiliana con precedenti per reati specifici, è finito in manette, arrestato nella serata dello scorso 23 marzo dai poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Milano e dagli agenti del Commissariato di Monza.

L'uomo era stato sottoposto al fermo di indiziato di delitto per violenza sessuale e per D.S.R.R. l'arresto è stato poi convalidato. La violenza sessuale risale allo scorso 19 marzo ma l'abuso di cui è stata vittima una dodicenne monzese potrebbe non essere l'unico episodio di cui si sarebbe reso responsabile il maniaco.

L'uomo, al termine delle indagini coordinate dalla Procura di Monza, è stato rintracciato a Imola e ora si trova in carcere a Bologna. Sono in corso ulteriori indagini per verificare l’eventuale coinvolgimento del trentaseienne in analoghi episodi di abuso e violenza nei confronti di minorenni commesse con le stesse modalità.

Seguiranno aggiornamenti e dettagli.