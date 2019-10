Ragazzini malmenati e derubati da bulli vicino al centro commerciale a Limbiate

Erano arrivati a Limbiate da Saronno, per incontrare alcuni amici al centro commerciale Carrefour di Limbiate. Ma sabato sera alle 21, in via IV novembre (non lontano dal centro commerciale) hanno avuto una brutta avventura.

I due adolescenti, 15enni, sono stati circondati da quattro coetanei. Con minacce, urla e insulti e anche botte, la banda di ragazzini è riuscita a farsi consegnare un marsupio con dentro pochi euro da uno dei due 15enni.

Sono stati i due ragazzini, sotto choc, a raccontare tutto ai genitori e poi ai carabinieri della stazione di Limbiate. Ora i militari stanno indagando: contano di rintracciare i quattro bulli.