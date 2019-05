Notte "alcolica" in Brianza, tre minorenni soccorsi dal 118 e accompagnati in ospedale

Una notte impegnativa quella dei soccorsi del 118 tra sabato 18 maggio e domenica 19. Sono stati diversi gli interventi in Brianza per malori legati all'eccesso di alcol da parte di ragazzini.

La nottata "alcolica" di un sedicenne si è interrotta poco dopo mezzanotte quando a Busnago, presso il centro commerciale Globo è intervenuta un'ambulanza del 118 allertata per una "intossicazione etilica": soccorso un ragazzino di sedici anni, che probabilmente aveva alzato un po' il gomito. Il minorenne è stato trasferito in ambulanza in codice verde all'ospedale di Vimercate.

Poco dopo, intorno alla una e un quarto, i mezzi del 118 sono intervenuti a Giussano dove un ragazzo di 23 anni aveva accusato un malore legato all'assunzione di alcolici. Il giovane, raggiunto in piazza Attilio Lombardi, è stato accompagnato in codice giallo nel vicino nosocomio di Carate Brianza.

Altri due minorenni poi, un ragazzino di 15 anni e una giovane di 17, sono stati soccorsi in via Tripoli a Desio, nei pressi di un locale. La Croce Verde di Desio li ha accompagnati in ospedale in codice verde.