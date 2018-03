Ragazzino picchiato in centro per portargli via la bici: 17enne finisce in ospedale

Una violenta testata al volto per portargli via la bicicletta. Violenta tentata rapina ai danni di un ragazzino di 17 anni in pieno centro a Monza nel pomeriggio di giovedì.

L'allarme è scattato intorno alle 17 quando per soccorrere il minorenne in piazza Roma, proprio ai piedi dell'Arengario, nel cuore del capoluogo brianzolo, è intervenuta un'ambulanza del 118. Il giovane è stato medicato e trasferito in codice verde all'ospedale San Gerardo di Monza dove è stato dimesso con una prognosi di dieci giorni.

Il 17enne, che ha denunciato l'accaduto ai carabinieri monzesi che ora indagano sull'episodio, ha raccontato che poco prima due persone lo avrebbero avvicinato e avrebbero tentato di rubargli la bicicletta, colpendolo al viso con una testata. Il giovane ha reagito ed è riuscito a mettere in fuga i malviventi che sono fuggiti via per le vie circostanti.

Sono in corso accertamenti per l'individuazione degli autori che dovranno rispondere di tentata rapina.