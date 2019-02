Ragazzino undicenne preso a pugni da un uomo ubriaco all'oratorio: finisce in ospedale

È stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale di Sesto San Giovanni il ragazzino di 11 anni che nel pomeriggio di giovedì 31 gennaio è stato picchiato da un uomo di 41 anni all'oratorio di via Pisa a Sesto San Giovanni (quartiere Parpagliona). Invece l'aggressore, un uomo di 41 anni, ubriaco, è stato denunciato per percosse dagli agenti del commissariato di Sesto.

Ragazzino pestato all'oratorio

Tutto è accaduto intorno alle 17.30 mentre il ragazzino stava giocando a pallone insieme a un altro adolescente. I due hanno iniziato a discutere per banali motivi ed è stato in quel momento che è intervenuto l'aggressore: un italiano di 41 anni residente in zona, volto già noto alle forze dell'ordine. L'uomo ha sferrato un violento pugno al giovane che è ruzzolato a terra.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza in codice giallo. Il giovane è stato medicato e accompagnato in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale di Sesto. Sul posto anche gli agenti del commissariato di Sesto San Giovanni che hanno denunciato il 41enne per percosse. Non è escluso che nelle prossimeore i genitori del ragazzino presentino una querela di parte.