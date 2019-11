Presta il cellulare per una telefonata "urgente" ma scappano con lo smartphone

Gli hanno detto di avere un’emergenza e hanno chiesto di poter fare una telefonata urgente. Pensando di fare una gentilezza, il ragazzino di 16 anni, di Solaro, ha accettato. E per tutta risposta i due rapinatori gli hanno portato via il cellulare. Dandogli anche uno spintone, solo perché il 16enne li stava inseguendo. La rapina è stata messa a segno sabato 2 novembre alle 20.

I malviventi, giovanissimi anche loro, uno in apparenza italiano l’altro probabilmente straniero secondo quanto emerso dalla descrizione della vittima, sono riusciti a scappare e a far perdere le loro tracce. Il ragazzino ha fornito un accurato identikit alle forze dell’ordine. Ora i carabinieri di Desio hanno inviato le indagini per riuscire a identificarli.