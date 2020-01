Baby gang armata di coltelli rapina 15enne in centro Monza: ragazzino in ospedale

Coltelli per minacciarlo e botte. Calci, pugni e perfino una testata. Baby gang in azione nella serata di lunedì 6 gennaio in centro Monza. Nel cuore del capoluoog brianzolo intorno alle 21 un ragazzino egiziano di 15 anni è stato vittima di una rapina commessa da un gruppo di giovanissimi.

La vittima è stata avvicinata dal branco mentre insieme a un compagno di classe stava passeggiando in centro. All'altezza di via San Martino e via Teodolinda il giovane è stato accerchiato da alcuni ragazzi che hanno mostrato dei coltelli e hanno preteso che il 15enne consegnasse loro il cellulare, una cassa per ascoltare musica che aveva con sè e venti euro. Prima di aggredire fisicamente con calci, pugni e una testata la vittima, la baby gang ha messo in fuga l'altro ragazzo che si è allontanato.

In centro è intervenuta una volante della Questura di Monza e i soccorsi del 118 con un'ambulanza. Il 15enne è stato soccorso e trasferito per accertamenti in codice verde all'ospedale San Gerardo di Monza. La polizia di Stato ha avviato le indagini per rintracciare gi autori della rapina che - come reso noto da via Montevecchia - potrebbero essere dei giovani già identificati dalla polizia.