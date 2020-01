Agrate Brianza, ragazzino picchiato e rapinato con un coltello da baby gang per cinque euro

Lo hanno accerchiato mentre aspettava l'autobus all'altezza di via Virgilio ad Agrate Brianza in piano giorno e poi lo hanno spintonato, schiaffeggiato e rapinato, minacciandolo con un coltello. La baby gang - tre ragazzi in tutto - è entrata in azione nel pomeriggio di mercoledì 15 gennaio e ha aggredito un sedicenne.

Lo studente è stato picchiato e minacciato con un coltello: gli aggressori si sono fatti consegnare le cuffie wireless che il sedicenne aveva con sè e alcune monete, cinque euro in tutto. Poi sono scappati via.

L'episodio è stato denunciato presso la stazione dei carabinieri di Agrate Brianza che ora indaga per rintracciare i responsabili. Il giovane è stato accompagnato in ospedale a Vimercate dove il personale sanitario ha medicato alcune escoriazioni e ferite superficiali al naso e al labbro. La prognosi è di dieci giorni.