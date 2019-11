Tragedia in stazione, ragazzo travolto dal treno mentre attraversa i binari: linea bloccata

Linea Milano-Lecco bloccata nella mattinata di lunedì 18 novembre a causa di un terribile incidente ferroviario avvenuto nella stazione di Costa Masnaga (Lecco): un ragazzo di 18 anni è stato travolto da un convoglio mentre cercava di attraversare i binari. La notizia è stata riportata da Leccotoday.

Costa Masnaga: ragazzo travolto dal treno

L'incidente è accaduto pochi minuti prima delle 7.40, come riferito dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Le condizioni del 18enne sono subito apparse disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto due ambulanze e l'elisoccorso.

Il giovane, estratto dai vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco, è stato accompagnato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda (Milano). Per consentire le operazioni di soccorso la circolazione ferroviaria è stata sospesa tra le stazioni di Molteno e Besana; Trenord fa sapere che sono possibili ritardi fino a 60 minuti, limitazioni di percorso e cancellazioni.

Tutti i treni cancellati o in ritardo

Il treno 5138 (LECCO 09:07 - MILANO P. GARIBALDI 10:46) oggi non sarà effettuato.

Il treno 5133 (MILANO P. GARIBALDI 10:14 - LECCO 11:53) oggi non sarà effettuato.

Il treno 5129 (MILANO P. GARIBALDI 08:14 - LECCO 09:53) è partito con 19 minuti di ritardo.

Il treno 5134 (LECCO 08:07 - MILANO P. GARIBALDI 09:46) è partito con 64 minuti di ritardo dalla stazione di MOLTENO.

Il treno 5136 (MOLTENO 08:53 - MILANO P. GARIBALDI 10:16) oggi non sarà effettuato a causa dell' investimento di una persona nella stazione di COSTA MASNAGA.

Il treno 5123 (MONZA 06:37 - LECCO 08:05) termina la corsa nella stazione di COSTA MASNAGA, a causa degli accertamenti in corso da parte delle Autorità, in seguito ad un investimento di persona da parte di un altro treno.

Il treno 5132 (LECCO 07:34 - MILANO P. GARIBALDI 09:16) è partito con 70 minuti di ritardo dalla stazione di COSTA MASNAGA a causa degli accertamenti da parte delle autorità in seguito all'investimento di una persona.