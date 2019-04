Giovane brianzolo trovato senza vita in una stanza d'albergo a Bulciago: morto 26enne

Un ragazzo di 26 anni residente a Veduggio, in provincia di Monza e Brianza, è stato trovato senza vita nel pomeriggio di martedì in una stanza d'albergo a Bulciago, nel Lecchese. Si tratta di un giovane, originario del sud Italia, che alloggiava regolarmente nella struttura da qualche giorno.

Sono stati proprio i gestori dell'albergo di via Roma a dare l'allarme e chiedere l'intervento delle forze dell'ordine, insospettiti dal fatto che il 26enne non si fosse presentato a colazione, non fosse passato dalla reception e non rispondesse al telefono della stanza. Sul posto, intorno alle 16.30, sono intervenuti i carabinieri di Costa Masnaga insieme ai soccorsi del 118.

Purtroppo per il giovane non c'era già più nulla da fare: il corpo senza vita del 26enne è stato rinvenuto nella camera e l'ipotesi è che il decesso sia avvenuto diverse ore prima, forse a causa di un malore improvviso di cui ancora però non è nota la natura. La porta della stanza era chiusa dall'interno, tutto è stato trovato apparentemente in ordine e non sono stati riscontrati segni evidenti di violenza.