Litigano per una ragazza al fast food, 16enne finisce in ospedale

Una lite tra minorenni tra i tavolini del Mc Donald's, le parole che si sono fatte sempre più pesanti e infine le botte. Un ragazzo di sedici anni, di Brugherio, è finito in ospedale dopo essere stato aggredito da un coetaneo in seguito a una lite nel tardo pomeriggio di martedì a Monza. Intorno alle 18.45 in corso Milano sono intervenuti i carabinieri del capoluogo brianzolo insieme a un'ambulanza del 118. Il ragazzino, che ha riportato una ferita lacero-contusa al labbro, si è presentato in ospedale, al San Gerardo dove è stato medicato con una prognosi di tre giorni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I militari ora sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Alla base del motivo del contendere sembrerebbe esserci una questione legata a una ragazza. La vittima ha raccontato di essere rimasto coinvolto in una lite con un coetaneo che dopo l'aggressione è fuggito via.