Raid vandalico all'autolavaggio: malviventi in fuga

L'autolavaggio preso di mira da un raid vandalico. È accaduto a Seregno, in via Milano, nei giorni scorsi, durante la notte.

Verso le 2 qualcuno si è introdotto nell’area,a quell’ora chiusa. I malviventi prima hanno tentato di forzare il lettore di banconote posizionato accanto a un distributore di benzina, poi, non riuscendo nell'intento, di danneggiare la colonnina per l’inserimento di monetine. In seguito hanno desistito forse a causa dell'antifurto che nel frattempo era scattato e si sono dati alla fuga per le vie limitrofe senza riuscire ad asportare nulla.

Il raid è terminato quando è scattato l’allarme e i vandali sono fuggiti per non essere presi dalle forze dell’ordine. Abbastanza ingenti i danni riportati dall'autolavaggio. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Seregno, intervenuti sul posto dopo l'episodio.