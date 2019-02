Anziana aggredita, malmenata e rapinata fuori da casa per dieci euro e una collana

Ha aperto la porta della sua casa ed è stata aggredita, malmenata e rapinata. Attimi di terrore per un’anziana di 87 anni, mercoledì verso le 22.30, in via Colombi, a Varedo. La donna, come riferito dai carabinieri, sarebbe stata aggredita da una giovane romena di 27 anni, già nota alle forze dell’ordine. La straniera non avrebbe esitato a malmenarla e a spintonarla. Sarebbe riuscita a sfilarle di tasca il portafoglio, con dentro dieci euro. Poi le avrebbe strappato una collana dal collo, ferendola in modo per fortuna non grave. L’anziana, sotto choc, è stata medicata al pronto soccorso dell’ospedale di Desio. Guarirà in cinque giorni.

Giovedì verso le 16 i carabinieri di Desio sono riusciti a fermarla: un negozio “Compro oro” ha chiesto un intervento perché una donna stava rubando degli oggetti in oro, e i militari si sono trovati di fronte proprio la romena. La 87enne aveva appena riconosciuto alcune sue foto che i carabinieri le avevano mostrato, sperando di identificarla. Ora si trova in stato di fermo.