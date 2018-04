Cologno Monzese, colpo da sessantamila euro in banca e dipendenti "sequestrati" per un'ora

Rapina da sessantamila euro in banca a Cologno Monzese nella mattinata di lunedì. Due rapinatori, armati di taglierino e con il volto travisato, intorno alle 13.30 hanno fatto irruzione nella sede della BCC Cernusco sul Naviglio in viale Lombardia a Cologno Monzese.

I malviventi, entrati in azione durante l'orario di chiusura per la pausa pranzo, hanno forzato una porta blindata e sono riusciti ad accedere ai locali dal seminterrato. Dopo essere riusciti a mettere le mani su novemila euro, asportati dalle casse, hanno bloccato quattro dipendenti, intimandogli di restare per circa cinquanta minuti in attesa della riapertura temporizzata del caveau. Da qui i rapinatori sono riusciti a portare via circa cinquantamila euro e poi sono fuggiti via.

Dopo l'accaduto sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni che ora indagano per rintracciare i responsabili.