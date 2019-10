Rapina in banca a Macherio: bandito armato minaccia il cassiere e scappa con i contanti

Cappello in testa, occhiali da sole per mascherare il volto e taglierino in mano. Si è presentato alla cassa, ha minacciato il dipendente dell'istituto di credito facendosi consegnare tutti i contanti ed è scappato facendo perdere le proprie tracce. Rapina nel pomeriggio di mercoledì 9 ottobre alla Banca popolare di Sondrio di Macherio e sul caso stanno indagando i militari del comando provinciale di Monza.

Tutto è accaduto intorno alle 15.30 quando il malvivente, descritto come un cittadino italiano, si è presentato alla cassa. In pochi attimi ha afferrato banconote per 1.500 euro. Poco dopo è scappato per le vie circostanti senza lasciare nessuna traccia. Nessuna persona è rimasta ferita.

Gli investigatori stanno cercando di dare un nome e un cognome al malvivente, qualche dettaglio in più potrà arrivare dall'analisi delle telecamere a circuito chiuso.