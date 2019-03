Rapina in banca a Muggiò: malvivente armato terrorizza tutti e scappa con i soldi. Si indaga

Rapina in banca a Muggiò. Un uomo col volto parzialmente travisato e armato di taglierino ha rapinato la filiale del Banco di Desio di via Silvio Pellico a Muggiò nella mattinata di martedì 19 marzo.

Tutto è accaduto un attimo prima di mezzogiorno. L'uomo, secondo una prima ricostruzione, si sarebbe intrufolato all'interno della banca, successivamente avrebbe terrorizzato i cassieri e si sarebbe fatto consegnare i contanti. Infine sarebbe scappato facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Desio che stanno indagando. Per il momento non è ancora stato quantificato il bottino. Qualche informazione in più utile alle indagini potrebbe arrivare dalle telecamere a circuito chiuso installate all'interno e all'esterno dell'istituto di credito.