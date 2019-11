Varedo, preleva al bancomat e viene rapinato in strada

Rapina allo sportello bancomat di Poste italiane di via Umberto I, a Varedo. Il colpo è stato messo a segno domenica mattina alle 9.30. Un uomo di 69 anni, di Bovisio Masciago, è andato a prelevare 600 euro. Completate le operazioni, è tornato verso la sua auto. Quando si è seduto al volante, è stato avvicinato da due malviventi. Uno dei due lo ha minacciato con un coltello, ed è riuscito a farsi consegnare tutti i soldi.

E’ stato lo stesso 69enne, ancora scosso per quanto era accaduto, a presentarsi alla stazione locale dei carabinieri, per sporgere denuncia. Non è la prima volta che in via Umberto I, a pochi passi dall’ex Snia, nel centro di Varedo, avvengono rapine agli sportelli destinati ai prelievi automatici.