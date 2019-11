Entrano nel bar con la pistola in pugno, rapina in un bar a Barlassina

Sono entrati nel bar con un passamontagna sul volto e una pistola in pugno, seminando il panico e minacciando i dipendenti per farsi consegnare l'incasso. Poi, a bordo di un'auto scura, sono scappati via. Sulla rapina, avvenuta nella serata di venerdì 1 novembre, a Barlassina, ora indagano i carabinieri della compagnia di Seregno.

I malviventi - due uomini - hanno colpito il bar B-Square di piazza Cavour e sono riusciti a fuggire via con un bottino di circa 1500 euro in contanti. Indagini in corso.