Rapina banca e scappa ma una mazzetta "esca" esplode e il ladro abbandona il bottino

Ha rapinato una banca e, pochi metri dopo, ha dovuto abbandonare l'intero bottino, duemila euro in tutto, rinunciando al denaro. E' successo mercoledì mattina a Brugherio, in viale Lombardia.

Un malvivente armato di taglierino, con il volto scoperto, ha fatto irruzione presso la filiale del Banco di Desio e ha minacciato i cassieri per farsi consegnare il denaro. Una volta avute tra le mani le mazzette dei contanti poi è scappato via. Una di queste però era dotata di un dispositivo di sicurezza che ha macchiato tutte le banconote rendendole di fatto rintracciabili e inutilizzabili. Quando l'esca è "esplosa" il malvivente ha gettato a terra tutto, abbandonando anche la giacca e la camicia che indossava al momento del colpo per poi fuggire via a piedi.

Sono in corso le indagini per risalire al responsabile.