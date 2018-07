Rapina al centro profughi: migrante minaccia un volontario e si fa consegnare tutti i soldi

Prima le minacce, poi la rapina: ha preso un paio di forbici e le ha puntate contro un volontario del centro profughi di Giussano facendosi consegnare tutti i contanti che aveva in tasca. Infine è scappato, ma è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Seregno.

Tutto è accaduto nella giornata di lunedì 9 luglio all'interno della struttura di via Pola quando il rapinatore — un cittadino del Gambia di 22 anni, ex ospite del centro di accoglienza — ha derubato uno dei volontari della cooperativa Girasole riuscendo a farsi consegnare 160 euro.

Non è riuscito a farla franca: i carabinieri della compagnia di Seregno lo hanno rintracciato non lontano dalla struttura e lo hanno arrestato dopo un inseguimento. Per lui sono scattate le manette ed è stato ristretto nel carcere di Monza.