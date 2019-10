Donna scippata al cimitero ad Arcore, due rapinatori le strappano la borsa e scappano

L'hanno seguita, avvicinata e poi l'hanno derubata. Brutta avventura lo scorso lunedì 14 ottobre ad Arcore, al cimitero comunale, per una donna di 62 anni.

La signora mentre si trovava all'interno del camposanto è rimasta vittima di uno scippo: due malviventi - non ancora identificati - dopo averla sorpresa alla spalle, come denunciato dalla donna, le hanno strappato la borsa e sono scappati via.

La 62enne fortunatamente non è rimasta ferita e, dopo essersi ripresa dallo choc, ha denunciato il fatto ai carabinieri di Arcore che ora indagano sull'accaduto.