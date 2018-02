Rapinano un supermercato e poi fanno un incidente: banditi rubano auto e fuggono

Hanno rapinato un supermercato e poi, durante la fuga a bordo di una moto, hanno avuto un incidente e hanno rubato la vettura con cui si erano scontrati, facendo scendere i passeggeri con le minacce.

E' successo a Cologno Monzese nel pomeriggio di mercoledì quando due malviventi a bordo di una moto risultata rubata a Monza hanno colpito il supermercato U2 di via Roma. Qui, con il volto travisato e una pistola in pugno che si è poi rivelata giocattolo, hanno arraffato i contanti che sono riusciti a recuperare dalle casse e sono scappati via.

Durante la fuga però qualcosa è andato storto e la moto dei malviventi è rimasta coinvolta in un incidente stradale. Il mezzo in via per Imbersago si è scontrato con una Fiat Panda con al volante un uomo di 78 anni che viaggiava insieme alla nipotina di sette anni. I rapinatori hanno fatto scendere dal veicolo i passeggeri minacciandoli e poi si sono impadroniti del mezzo e hanno proseguito la loro fuga. A terra, sul luogo del sinistro, hanno abbandonato la moto e la pistola usata che si è rivelata un'arma giocattolo.

Sono in corso le indagini e le ricerche dei rapinatori da parte dei carabinieri e della polizia di Stato. Quella di Cologno Monzese infatti non sarebbe l'unica rapina messa a segno dai due malviventi nel giro di poche ore ma la terza. I due banditi, a bordo della stessa moto, avrebbero colpito prima a Lissone, in un supermercato alle 15.30, e poi a Monza in farmacia a Sant'Albino.