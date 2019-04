Rapina da 10mila euro a Cernusco sul Naviglio: armati, picchiano donna e la legano al lavabo

Sono scappati lasciando un'impiegata del compro oro legata con le fascette ai polsi al lavandino del bagno del locale, dopo averle mollato un ceffone. Con loro hanno portato via 10mila euro in contanti presi dalla cassaforte del negozio. Violenta rapina durante la mattinata di martedì, nell'hinterland Milanese, a Cernusco Sul Naviglio. Attorno alle 9 due uomini con il volto travisato hanno bloccato una donna di 55 anni, impiegata del compro oro, 'Oro Cash', nella centrale via Uboldo. Minacciandola con un coltello, l'hanno costretta a disattivare il sistema di videosorveglianza.

La rapina in centro a Cernusco sul Naviglio

A quel punto, l'hanno accompagnata all'interno e, sempre sotto minaccia della lunga lama, si sono fatti consegnare il denaro della cassaforte, circa 10mila euro. Prima di fuggire, l'hanno colpita sul viso e legata al lavandino, perché nel frattempo era riuscita a far partire l'allarme del negozio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia Cassano D'Adda, guidati da Giuseppe Verde, che indagano sull'accaduto. Presenti anche le ambulanze dell'Azienda regionale emergenza urgenza. La donna è stata portata all'ospedale di Cernusco sul Naviglio. Per lei, i medici hanno valutato fossero necessari otto giorni di prognosi.