Aggredita e rapinata in strada: le strappano la collana e scappano, 21enne in ospedale

È stata aggredita da due uomini che l'hanno strattonata e buttata a terra. Tutto per la collana che aveva al collo. Attimi di terrore nella serata di giovedì 24 gennaio in via Manzoni a Concorezzo, vittima dell'accaduto una ragazza di 21 anni.

La giovane, come ha denunciato ai carabinieri del nucleo radiomobile di Monza, ha raccontato di essere stata avvicinata da due uomini di colore che l'hanno strattonata e strappato la collana. La giovane ha cercato di divincolarsi ed è riuscita a mettere in fuga i due malviventi.

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118: la giovane è stata trasportata in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale di Vimercate per accertamenti. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. Sul caso stanno indagando i carabinieri del gruppo Monza.