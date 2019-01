Blitz armato al supermercato, rapinatore con la pistola terrorizza tutti e scappa con la cassa

Volto coperto e pistola in pugno. Ha fatto irruzione così il malvivente che nella mattinata di domenica 27 gennaio ha rapinato l'Eurospin di via Buonarroti a Monza.

Tutto è accaduto intorno alle 8.30, come riferito dagli agenti del commissariato di viale Romagna. Il rapinatore, descritto dalle vittime agli investigatori come un giovane col volto travisato, ha terrorizzato e minacciato un dipendente e successivamente lo ha costretto a consegnargli il denaro contenuto nella cassaforte: 530 euro. Presi i soldi il malvivente si è allontanato velocemente verso via Rota facendo perdere le proprie tracce.

Sul caso stanno indagando gli agenti del commissariato cittadino, intervenuti sul posto per i rilievi del caso.