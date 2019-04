Rapina a Bovisio, farmacista spruzza spray al peperoncino ma il colpo va a segno

Ha tentato di bloccare un rapinatore con lo spray al peperoncino. Il malvivente ha vacillato ma poi il colpo, purtroppo, è andato lo stesso a segno. L’insolita rapina è avvenuta martedì in via Vittorio Veneto, a Bovisio Masciago. Il bandito è entrato in una delle farmacie più conosciute del centro storico con il volto nascosto da un cappuccio.

Non aveva armi. Così, la titolare, 60 anni e già tante altre rapine subite alle spalle, ha tentato di usare l’espediente dello spray urticante. L’uomo ha barcollato, si è stropicciato gli occhi, ma poi ha preso tutti i contanti dalla cassa – trecento euro in banconote di piccolo taglio – ed è riuscito a fuggire. Sull’episodio ora indagano i carabinieri della compagnia di Desio.