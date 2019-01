Strafatto di coca, rapina una farmacia e scappa con lo scooter rubato ma cade: preso

Casco e occhiali scuri in testa, un grosso martello in pugno e sotto l'effetto della cocaina. Prima ha cercato di rapinare un "compro oro", poi ha svaligiato una farmacia, ma è stato arrestato al termine di un rocambolesco inseguimento con i carabinieri. È successo nel pomeriggio di giovedì 3 gennaio a Monza, nei guai un 45enne pluripregiudicato napoletano residente a Milano. La notizia è stata resa nota dai carabinieri del comando provinciale di Milano.

Tutto è iniziato intorno alle 14.30 quando il malvivente si è presentato davanti a un "compro oro" di via Libertà: ha intimato alla commessa di aprire la porta blindata, ma davanti al suo diniego ha sferrato diverse martellate al vetro e infine è scappato a mani vuote. Venti minuti dopo si è presentato in una farmacia di via Buonarroti dove ha terrorizzato i dipendenti e si è impadronito della cassa, scappando con 650 euro.

Successivamente è scappato in sella a un motorino che aveva rubato poche ore prima a un 60enne pakistano, ma durante la fuga la sua strada si è incrociata con quella dei carabinieri del nucleo radiomobile di Monza. È nato un rocambolesco inseguimento e il 45enne è stato bloccato sulla provinciale 121 a Carugate dove ha perso il controllo dello scooter ed è caduto.

Per lui sono scattate le manette con l'accusa di rapina aggravata e furto.