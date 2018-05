Rapina in farmacia a Monza: malvivente armato di pistola fugge con l'incasso

Rapina in farmacia a Monza sabato mattina. Un malvivente con il volto travisato da sciarpa e cappello per rendersi irriconoscibile ha fatto irruzione nella mattinata del cinque maggio nella farmacia comunale di via Risorgimento 4, nel capoluogo brianzolo.

L'uomo, con in mano una pistola, ha minacciato i dipendenti e ha preteso la consegna dell'incasso. Una volta avuti i soldi tra le mani, il rapinatore è fuggito via senza lasciare tracce. Sul posto, subito dopo l'allarme lanciato dai dipendenti, sono accorsi i carabinieri dell'Aliquota Radiomobile dei Carabinieri di Monza che hanno avviato le indagini per rintracciare il responsabile e ascoltato le testimonianze dei presenti.

Al vaglio degli inquirenti anche le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza dell'esercizio e dell'area.