Rapina in farmacia a Monza, minacce con un coltello e la fuga con il bottino

Rapina in farmacia a Monza. Lo scorso martedì un malvivente, entrato in azione probabilmente da solo, ha colpito la farmacia comunale numero 8 nel capoluogo brianzolo.

La rapina è avvenuta verso l'orario di chiusura quando il bandito armato, probabilmente con un coltello al seguito, ha minacciato il personale dell'esercizio di via D'Annunzio a San Rocco facendosi consegnare l'incasso per poi fuggire via.

Il rapinatore sarebbe riuscito a mettere le mani su qualche centinaio di euro. Sul posto sono accorsi i carabinieri della compagnia di Monza che ora indagano sull'episodio.