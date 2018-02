Rapina in farmacia a Monza, malviventi in fuga con 300 euro colpiscono ancora

Sono arrivati a bordo di una moto scura, hanno fatto irruzione armati di pistola, con il volto travisato, e hanno preteso l'incasso. Rapina in farmacia a Monza mercoledì pomeriggio in via Sant'Albino.

I malviventi sono riusciti a mettere le mani su un bottino di circa trecento euro e poi, veloci come sono arrivati, si sono dileguati. Sul posto è giunta la polizia di Stato che ha avviato le indagini per rintracciare i responsabili.

Secondo quanto fino ad ora emerso risulta che la moto su cui i due malviventi si sono allontanati sia stata rubata a Monza e che il mezzo sia lo stesso su cui si sono dileguati i due rapinatori che solo poco prima, intorno alle 15.30, hanno colpito un supermercato in viale Della Repubblica a Lissone. Anche qui i due banditi, armati di pistola che poi si è rivelata essere giocattolo, hanno preteso l'incasso e poi sono fuggiti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Desio che ora indagano sull'accaduto.

L'ultimo capitolo del pomeriggio di follia dei due rapinatori ha avuto come teatro Cologno Monzese dove i rapinatori, presumibilmente gli stessi che avevano colpito a Lissone e a Monza, hanno rapinato un supermercato. Nella fuga poi la loro moto è rimasta coinvolta in un incidente stradale con una vettura su cui viaggiavano un 78enne e la nipotina di sette anni.

I malviventi hanno fatto scendere dall'abitacolo i passeggeri e hanno rubato l'auto su cui hanno proseguito la loro fuga. Sono in corso le indagini dei carabinieri e della polizia di Stato in Brianza e nel milanese per rintracciare i rapinatori.