Blitz armato in farmacia a Triuggio: rapinatore scappa con la cassa: preso

Era entrato in azione con una sciarpa sul volto e un taglierino in pugno: aveva terrorizzato i farmacisti della farmacia Pisilli di Triuggio, poi si era fatto consegnare tutti i contanti che c'erano in cassa ed era scappato facendo perdere le proprie tracce. Questo nella serata di mercoledì 9 gennaio, ma nella giornata di sabato i carabinieri del gruppo Monza hanno denunciato il presunto autore della rapina, un italiano di 35 anni residente a Biassono.

Gli investigatori sono arrivati a lui grazie alle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza. Durante la perquisizione della sua abitazione sono stati trovati e sequestrati gli indumenti e il taglierino che sarebbero stati utilizzati durante il colpo. Per lui è scattata una denuncia.