Paura a Carate, commando armato assalta e rapina il furgone che trasporta sigarette

Un'azione da manuale, studiata fino all'ultimo dettaglio e portata a segno con precisione chirurgica quella messa a segno nella mattinata di giovedì 21 febbraio in via Giotto a Carate Brianza dove un commando armato ha rapinato un furgone che trasportava diversi scatoloni di tabacchi e lavorati.

Tutto è accaduto intorno alle 10 all'esterno di un negozio di via Giotto che vende ortofrutta e tabacchi. Tre uomini a volto coperto e con una pistola in pugno hanno avvicinato il camionista, un italiano di 42 anni che stava effettuando una consegna. I malviventi lo hanno strattonato e minacciato con l'arma, poi si sono impossessati di quaranta pacchi di sigarette. Tabacco che hanno caricato sul loro furgone per poi scappare.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Seregno, ma i malviventi si erano già allontanati facendo perdere le loro tracce e sparire nel nulla. Qualche elemento utile per le indagini potrebbe arrivare dalle telecamere di videosorveglianza installate nelle vicinanze.