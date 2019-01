Gioiellieri picchiati, sequestrati e derubati: rapinatore arrestato grazie ai cerchi dell'auto

Era entrato nella gioielleria di Corso Milano a Bovisio Masciago , fingendo di essere un cliente. Poi, una volta dentro, aveva gettato la maschera. Sferrato un pugno in faccia al titolare, aveva minacciato di morte lui e la moglie, ordinando di aprire la cassaforte e portando via 10mila euro in denaro. Poi aveva sequestrato i due commercianti chiudendoli in uno sgabuzzino, ed era fuggito via, non prima di essersi scusato: “L’ho fatto per necessità”, si era giustificato. Questo mercoledì 12 dicembre, nella giornata di domenica 27 gennaio i carabinieri hanno chiuso il cerchio e hanno fatto scattare le manette per il presunto rapinatore: un uomo di 40 anni.

Le indagini

I militari sono arrivati al presunto rapinatore attraverso le immagini registrate dalle telecamere a circuito chiuso della zona: telecamere che avevano inquadrato l'auto usata dal malvivente: una Fiat Stilo con dei cerchi in lega molto particolari.

La stessa auto è stata notata da un carabinieri fuori servizio a Cesano Maderno. Da qui sono partite le indagini che hanno portato all’arresto del 40enne per rapina aggravata, che viveva a Cesano Maderno. L'uomo, hanno precisato gli investigatori, era già noto alle forze dell’ordine per altre rapine.