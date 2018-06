Gli punta il coltello addosso e gli porta via tutto: studente rapinato in via Guarenti

Prima gli ha chiesto una cortesia: fare una telefonata con il suo smartphone, poi ha estratto un coltello e gliel'ha puntato addosso. Lo ha minacciato e si è fatto consegnare tutti i soldi che aveva in tasca: 5 euro. Infine ha tentato di scappare, ma è stato fermato e arrestato. Rapina in via Davide Guarenti a Monza nel pomeriggio di giovedì 31 maggio.

Tutto è accaduto intorno alle 18 quando il malvivente — un ragazzo egiziano di 19 anni, già noto alle forze dell'ordine — si è avvicinato a uno studente di 18 anni e gli ha chiesto di fare una chiamata. La rapina è avvenuta pochi attimi dopo.

Alcuni passanti hanno visto cosa stava accadendo e hanno chiamato i carabinieri: sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Monza che hanno braccato e arrestato il 19enne.

Il giovane, residente a Sesto San Giovanni, è stato accompagnato nel carcere di Monza, è accusato di rapina aggravata.