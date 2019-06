Ragazzino rapinato da una baby gang: gli aizzano contro il pastore tedesco e gli rubano la bici

Tre ragazzini tutti minorenni – uno di 17 anni, uno di 15 e uno di 13 – hanno rapinato la bicicletta da 500 euro a un 14enne. È accaduto il 20 giugno nel tardo pomeriggio in via dei Ciliegi, a Lissone.

I tre minori hanno usato come “arma” un grosso pastore tedesco. Terrorizzato dall’aggressivo animale, il 14enne ha consegnato la bicicletta ai suoi aggressori. Sono stati loro stessi a indicare dove la costosa due ruote fosse stata nascosta, dopo che sono intervenuti i carabinieri, chiamati dai genitori della vittima. Due dei tre ragazzi sono stati denunciati per rapina, il terzo non è imputabile per la sua giovane età.