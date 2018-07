Armati di pistola irrompono nel supermercato e minacciano le cassiere: rapina all' Md

Rapina all’MD Market di via Varese, a Paderno Dugnano. Sabato poco dopo le 13.30 due rapinatori si sono presentati al centro commerciale. Volti nascosti da sciarpe e cappellini, uno aveva una pistola in mano (non è escluso fosse un’arma giocattolo). Minacciando le cassiere, sono riusciti a farsi consegnare un bottino di 290 euro. Tensione tra i numerosi clienti dentro il negozio.

Poi i due sono fuggiti a piedi, nelle vie vicine. Nonostante le ricerche dei carabinieri di Desio, almeno per il momento i banditi sono riusciti a far perdere le loro tracce. I fotogrammi delle telecamere li hanno però ripresi.