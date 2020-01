Rapina a Lentate sul Seveso, malviventi con pistola fuggono con cinque euro

Tre rapinatori armati di pistola hanno fatto irruzione nel negozio di surgelati Univagel di Lentate sul Seveso. Il colpo è stato messo a segno sabato sera, in orario di chiusura. Nel punto vendita erano presenti i titolari - marito e moglie - che sono stati aggrediti dai malviventi che li hanno minacciati con le armi e strattonati.

La banda - tre uomini con il volto coperto e probabilmente di origine italiana - sono riusciti a impossessarsi della borsetta della donna che conteneva cinque euro per poi fuggire via. I rapinatori hanno chiuso i due coniugi nel negozio e sono fuggiti via dopo aver spintonato con violenza e fatto cadere il marito della donna che ha riportato una escoriazione alla mano destra.

Mentre i tre criminali erano ormai lontani, la coppia è riuscita ad aprire la porta del punto vendita con le chiavi di riserva e a dare l'allarme ai carabinieri. Sul posto sono intervenuti i militari della compagnia di Seregno che hanno raccolto la testimonianza delle vittime ed effettuato un sopralluogo per avviare le indagini.