Rapina nel negozio di ottica a Monza: impugna una chiave d'auto e fugge con 300 euro

Rapina in un negozio a Monza. Nel pomeriggio di giovedì 20 febbraio un malvivente è entrato all'interno del punto vendita Ottica Pessina di via Risorgimento e ha minacciato il titolare impugnando la chiave di un'automobile come arma. L'uomo - che ha agito a volto scoperto - è riuscito a farsi consegnare trecento euro in contanti e poi è fuggito via.

Subito dopo la rapina il titolare ha chiamato i carabinieri e nel negozio sono intervenuti i militari del Nucleo Operativo Radiomobile della compagnia di Monza che ora indagano sull'accaduto. Al vaglio degli inquirenti anche le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza dell'area.