Entrano "armati" di taglierino e cacciavite nel panificio e fuggono con mille euro

Hanno assaltato armati di cacciavite e taglierino un panificio. Un luogo insolito per una rapina. Eppure, mercoledì alle 20 a Limbiate è stata presa di mira la rivendita di pane di via Turati. A quell’ora la cassa era piena a fine giornata mentre i clienti se ne erano già andati a casa.

Proprio a quell’ora due rapinatori, uno italiano, l’altro probabilmente straniero, con il volto parzialmente coperto, sono entrati nel negozio. Uno aveva in mano un taglierino e l'altro un cacciavite.

Minacciando i dipendenti, ormai gli unici ancora in negozio, si sono fatti consegnare tutti i soldi dentro la cassa: mille euro in banconote di piccolo taglio. Non lontano avevano parcheggiato un’auto, con cui hanno proseguito la fuga. Ora i carabinieri di Desio stanno indagando sulla rapina per risalire ai responsabili.