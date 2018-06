Vede l'ex in auto, la trascina fuori e la rapina: arrestato

Ha visto la sua ex in auto (insieme ad un'amica) e ha deciso di rapinarla. Per farlo non ha esitato a trascinarla fuori dall'auto per afferrarre la sua borsa e scappare. La donna ha chiamato il numero di emergenza 112 e ha chiesto l'aiuto dei carabinieri, fornendo tutte le indicazioni per rintracciarlo.

E' successo a Pioltello nella notte tra il 31 maggio e l'1 giugno. La vittima è una donna di 40 anni, il reo ne ha 25. I militari hanno iniziato le ricerche e lo hanno trovato sempre a Pioltello in via Puccini. Con sé aveva il cellulare della donna, restituito alla vittima.

Il 25enne è stato portato, venerdì mattina, davanti al giudice del rito direttissimo e quindi recluso a San Vittore. Soltanto il 25 maggio era stato arrestato sempre a Pioltello: si era introdotto senza motivo e in forte stato di alterazione all'interno di una scuola elementare, aggredendo quattro carabinieri per cercare di scappare.