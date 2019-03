Rapina al fattorino delle pizze a Monza, due malviventi in fuga con una pistola

Anzichè consegnare le pizze che erano state ordinate al telefono ha dovuto svuotare le tasche e mettere tra le mani dei due rapinatori che lo hanno affiancato in via Leoncavallo, sabato sera, a Monza, cento euro in contanti.

La rapina è avvenuta intorno alle 21, all'altezza del civico 32. Qui un giovane di 27 anni, addetto alle consegne a domicilio di una pizzeria, è stato affiancato da due uomini a bordo di uno scooter. I due hanno mostrato al malcapitato una pistola e si sono fatti consegnare il denaro, cento euro in tutto. Poi sono fuggiti via.

In via Leoncavallo sabato sera sono intervenuti i carabinieri che hanno raccolto la testimonianza del giovane rapinato e avviato le indagini per rintracciare i malviventi.