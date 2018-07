Lissone, assalto al portavalori con la pistola

Rapina a Lissone nella mattinata di martedì 24 luglio dove due persone hanno rapinato un furgone portavalori fermo in via Matteotti.

Tutto è accaduto intorno alle 11.45, come riferito dai carabinieri del comando provinciale di Milano. Il conducente del furgone si era fermato nei pressi di un compro oro dove aveva caricato due sacchetti. Successivamente l'uomo è stato avvicinato da due motociclisti che lo hanno minacciato con una pistola e si sono fatti aprire il portellone del furgone dal quale hanno rubato i due sacchetti. Infine sono scappati facendo perdere le proprie tracce. Per il momento non è chiaro cosa contenessero i due sacchetti, né il valore della refurtiva.

Durante la rapina non è stato esploso nessun colpo di arma da fuoco e non ci sono stati feriti. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Desio, intervenuti sul posto per i rilievi.