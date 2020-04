Rapinatori con mascherine sul volto in azione in posta a Limbiate

Rapina in posta a Limbiate. Venerdì scorso, verso le 12.40, due rapinatori, con il volto in parte nascosto da mascherine, si sono presentati all’ufficio postale di via Fiume. I malviventi hanno approfittato del fatto che in quel momento le porte girevoli di sicurezza (dalle quali si consegnano i pacchi voluminosi ai clienti) in quel momento erano aperte.

Uno dei due era armato di un taser. Minacciando gli addetti, è riuscito a entrare nello spazio dei dipendenti e a razziare dai cassetti mille euro in banconote di piccolo taglio. Subito dopo i malviventi sono usciti e sono riusciti a fuggire a piedi, facendo perdere le proprie tracce. Indagini in corso.

