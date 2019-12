Muggiò, attimi di panico all’ufficio postale: direttore finge malore e mette in fuga i banditi

Avevano pensato di fare un colpo rapido all’ufficio postale della frazione Taccona, in via Libero Grassi a Muggiò, ma sono dovuti fuggire a mani vuote. La tentata rapina è andata in scena venerdì mattina alle 8.

A sventare il colpo è stata la pronta reazione del direttore. Fingendo un malore di fronte ai malviventi che stavano minacciando lui e i dipendenti, ha costretto i banditi a una fuga precipitosa. Ora i carabinieri di Desio indagano sull’accaduto.