Minacciata con un coltello e rapinata: si butta dall'auto in corsa sulla provinciale per fuggire

Si era trovata nella macchina di un cliente con un coltello puntato alla gola. Era stata picchiata e per lei erano stati interminabili attimi di terrore. Si era salvata buttandosi dall'auto in corsa sulla provinciale, approfittando di un attimo di distrazione del suo aguzzino. E ora, quasi un anno da quella tremenda notte, per il presunto responsabile sono scattate le manette, arrestato dai carabinieri di Varedo; nei guai un italiano di 38 anni residente a Cesate.

Tutto era accaduto a Varedo luglio del 2019 quando la donna, che all'epoca dei fatti svolgeva l'attività di meretricio lungo la provinciale Monza-Saronno, era stata avvicinata da un uomo con la scusa di consumare una prestazione sessuale. Era entrata nell'abitacolo e lui in pochi attimi si era trasformato in un aguzzino iniziando a minacciarla con un coltello: "Dammi tutti i soldi e non ti faccio niente", le aveva detto. Davanti alla risposta negativa della giovane, che non aveva denaro con sé', l'aveva colpita con una gomitata allo stomaco per poi strapparle la borsa dalle mani.

Mentre lui frugava in mezzo alla borsa la giovane aveva approfittato per buttarsi dall'auto in corsa. Una volta in salvo aveva lanciato l'allarme. Sul posto erano intervenuti i carabinieri che avevano raccolto la sua testimonianza e avviato le indagini. La giovane, invece, era stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Desio dove dove le erano state diagnosticate diverse contusioni derivanti dalle percosse ricevute e dalla caduta dal mezzo.

Attraverso la descrizione della donna, oltre a una minuziosa analisi delle varie telecamere di videosorveglianza della zona, i militari dell’arma sono riusciti a identificare il presunto responsabile, che peraltro in passato si era già reso responsabile di analoghi eventi.